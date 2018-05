Notfälle : DRK Wasserwacht setzt an Ostsee-Küste Drohnen ein

von dpa

08. Mai 2018, 14:18 Uhr

Schwerin (dpa/mv) – Die DRK-Wasserwacht will auch in diesem Sommer an den Stränden Mecklenburg-Vorpommerns für die Sicherheit der Badegäste sorgen und rüstet dafür technisch weiter auf. Nach Tests im Vorjahr in Heringsdorf auf Usedom sollen nun an allen vom DRK betreuten Ostsee-Stränden Drohnen stationiert werden. Die ferngesteuerten Fluggeräte könnten zwar keinen Rettungsschwimmer ersetzen. Doch seien sie im Ernstfall schneller bei in Not geratenen Schwimmern und könnten Schwimmhilfen abwerfen, die sich im Wasser automatisch aufblasen, teilte die DRK-Wasserwacht am Dienstag in Schwerin zum Auftakt der neuen Badesaison mit. Die Rettungsschwimmer des DRK betreuen im Nordosten nach eigenen Angaben 14 Strandabschnitte an der Ostseeküste, darunter in Warnemünde, Heiligendamm und in den Kaiser-Bäder auf Usedom, sowie 53 Badestellen an Binnenseen.