Hilfsorganisationen : DRK startet Pilotprojekt mit Rettungsdrohne auf Usedom

Die Wasserretter vom DRK wollen das Baden in der Ostsee sicherer machen. Auf der Insel Usedom kommt nun testweise eine Rettungsdrohne zum Einsatz. Der sogenannte Rettungscopter wird am Dienstag in Bansin vorgestellt. Es soll dann zum Einsatz kommen, wenn ein Schwimmer in eine Notlage gerät oder ein Badender vermisst wird. Das Gerät sei mit einer Kamera ausgestattet. Zudem könne der Rettungscopter eine Schwimmhilfe abwerfen, die sich im Wasser selbst entfaltet, teilte das DRK mit. Damit sollen wichtige Minuten überbrückt werden, bis die Rettungskräfte vor Ort sind und den Hilfesuchenden retten können.

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 00:31 Uhr