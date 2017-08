Hilfsorganisationen : DRK erprobt Rettungsdrohne für die Ostsee

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Bansin/Heringsdorf (dpa) – Die Wasserretter vom DRK wollen das Baden in der Ostsee sicherer machen. Auf der Insel Usedom kommt jetzt testweise eine Rettungsdrohne zum Einsatz, die mit einer Schwimmhilfe ausgestattet ist. Diese kann von der Drohne in der Nähe des Hilfesuchenden abgeworfen werden. Für einen in Gefahr geratenen Schwimmer könnten so wertvolle Sekunden bis zum Eintreffen der Rettungsschwimmer gewonnen werden, sagte Thomas Pohlers vom DRK-Kreisverband Ostvorpommern-Greifswald am Dienstag bei der Vorstellung des Pilotprojektes. Zudem soll die mit Kamera ausgestattete Drohne Sucheinsätze in der strandnahen Ostsee unterstützen. Die Luftfahrtbehörde hat eigenen Angaben zufolge für das Pilotprojekt eine befristete Genehmigung erteilt. Auch der Datenschutzbeauftragte des Landes hat dem Einsatz der Drohne zugestimmt. Nach Angaben der Behörden ist es der erste Einsatz von Rettungsdrohnen an Stränden in Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 12:45 Uhr