Gesundheit : Dritter Coronavirus-Fall in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein dritter Fall des neuartigen Coronavirus bei einem Mann bestätigt worden. Der 50-Jährige aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen sei in der vergangenen Woche in Südtirol im Skiurlaub gewesen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales in der Nacht zu Mittwoch mit. Er habe keine Vorerkrankungen und weise leichte Symptome wie Husten und Fieber auf. Laut Gesundheitsamt werden nun die Kontaktpersonen des Mannes ermittelt und informiert.

von dpa

04. März 2020, 05:20 Uhr

Dienstagnachmittag wurden die ersten beiden Fälle des Coronavirus Sars-CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt. Die beiden Infizierten seien aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Sie wurden umgehend zu Hause isoliert, wie die zuständige Amtsärztin Marlies Kühn am Dienstag in Greifwald mitteilte.