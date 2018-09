Bevölkerung : Drese würdigt Leistungen der Senioren im Ehrenamt

Das Engagement von Senioren in der Gesellschaft sollte nach Ansicht von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) noch stärker als bislang genutzt und gefördert werden. «Wir brauchen die Erfahrung und das Wissen der Generation 60Plus, sei es in der Gemeindevertretung, in Bürgerstiftungen, in der Kinder, Jugend- und Altenarbeit oder in den zahlreichen Vereinen», sagte Drese am Mittwoch bei der Eröffnung der Landesseniorentage in Stralsund. Inzwischen ist jeder vierte Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern älter als 60 Jahre. Gleichzeitig habe es noch nie so viele bis ins hohe Alter gesunde Menschen gegeben, die etwas bewegen und sich einbringen wollen, betonte die Ministerin.

von dpa

26. September 2018, 16:00 Uhr

Sie verwies auf Weichenstellungen durch das Land wie das Seniorenmitwirkungsgesetz, das Altenparlament und die Weiterbildung älterer Menschen für bürgerschaftliches Engagement als Seniortrainer. Ein weiterer wichtiger Schritt sei nun die Entwicklung seniorenpolitischer Gesamtkonzepte. Das Land werde Kreise und kreisfreie Städte dabei unterstützen.