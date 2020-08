Soziales : Drese: Sprachmittler «Brückenbauer zwischen den Kulturen»

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) wirbt bei Behörden und Institutionen im Land dafür, im Kontakt mit Migranten häufiger die Dienste von Sprachmittlern zu nutzen. Dazu stünden in landesweit vier Pools jeweils bis zu 100 geschulte Fachkräfte zur Verfügung. «Wir haben zwar ein neues Landesintegrationskonzept, das ein gleichberechtigtes Miteinander und umfassende Teilhabe ermöglicht. Doch das kann nur mit Leben erfüllt werden, wenn auch die Kommunikation funktioniert», sagte Drese am Donnerstag in Schwerin.

von dpa

13. August 2020, 15:18 Uhr