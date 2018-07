Rente : Drese: Rentenpaket bringt Verbesserungen für Menschen in MV

Die geplante Rentenreform wird nach Einschätzung von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) vielen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mehr Geld bringen. «Von den beabsichtigten Verbesserungen bei Erwerbsminderungsrenten und der Entlastung von Geringverdienern bei den Sozialbeiträgen können überdurchschnittlich viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern profitieren», sagte Drese am Freitag in Schwerin.

Die Ministerin forderte jedoch, die besonderen Bedingungen der Menschen im Osten noch mehr zu berücksichtigen. Viele hätten durch Zeiten von Arbeitslosigkeit und niedrigere Löhne in strukturschwachen Regionen geringere Rentenansprüche erworben, sagte sie und sprach sich für die Einführung einer «Solidarrente» aus. Wer jahrzehntelang gearbeitet habe, müsse im Alter mehr haben als Grundsicherung. Dies gelte auch für viele Selbstständige, die nicht abgesichert seien.

Eine Grundrente für langjährig Versicherte soll nach den Plänen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) allerdings erst später folgen. Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg, forderte eine Mindestrente von 1050 Euro.