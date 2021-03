Fußball : Drese: Hansa-Spiel mit Zuschauern hat Pilotcharakter

Die Zulassung von Zuschauern beim Drittligaspiel von Hansa Rostock gegen den Halleschen FC im Ostseestadion hat für Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese (SPD) Pilotcharakter.

Schwerin | „Wir wollen Erkenntnisse gewinnen, die dann auch weiteren Veranstaltungen im Kultur-, Freizeit- und Sportbereich zu Gute kommen sollen und etwa Clubs, Theatern und Events eine Perspektive eröffnen“, sagte Drese am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. So könne bei der Partie am Samstag beispielsweise geprüft werden, wie die Schnelltests vor dem Sta...

