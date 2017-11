Kommunen : Drese gegen Brechstange beim Kampf gegen Benachteiligungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 13:31 Uhr

Die Stellung von Gleichstellungsbeauftragten in den Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns muss nach Ansicht von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) gestärkt werden. Führungspositionen oder Geld seien weiterhin ungleich zwischen Frauen und Männern aufgeteilt: «Macht und Geld zugunsten der Männer und die unbezahlte Sorge- und Betreuungsarbeit zugunsten der Frauen», kritisierte Drese am Montag beim Fachtag für kommunale Gleichstellungsarbeit in Rostock. Die Gleichstellungsbeauftragten müssten strukturelle geschlechtsspezifische Benachteiligungen aufdecken und abbauen. Dabei dürften sie nicht mit der Brechstange vorgehen. Sie müssten mit eingängigen Argumenten und plausiblen Lösungsvorschlägen überzeugen, betonte die Ministerin.