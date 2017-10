Soziales : Drese: Demnächst sieben 24-Stunden-Kitas im Land

Mecklenburg-Vorpommern baut nach Angaben von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sein Angebot an 24-Stunden-Kitas und Kindertageseinrichtungen mit Randzeitenbetreuung weiter aus. Mit den Kitas in Demmin ab diesem November und in Wismar ab Anfang kommenden Jahres verfügten sieben Einrichtungen über flexible Angebote über Nacht und an den Wochenenden, sagte Drese am Samstag. Besonders für Eltern im Schichtdienst und Berufspendler schließen Kitas mit Öffnungszeiten in den Randzeiten und Übernachtungsmöglichkeiten eine Betreuungslücke. Die Kinder bleiben dabei in der Regel nicht länger in den Einrichtungen als im normalen Betrieb, sie werden aber über Nacht oder an den Wochenenden von pädagogischen sowie heilpädagogischen Fachkräften betreut.