Soziales : Drese: Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe rasant gewachsen

Das Aufgabenspektrum für die Kinder- und Jugendhilfe und damit auch die Anforderungen und Erwartungen sind nach Ansicht von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) rasant gewachsen. Dies werde an der Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich deutlich. So stieg die Zahl der in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen von rund 12 400 im Jahr 2006 auf mittlerweile fast 22 000, wie Drese am Mittwoch beim 4. Kinder- und Jugendhilfekongress in Rostock sagte. Dennoch sei die Last der Verantwortung für die Fachkräfte deutlich spürbar, insbesondere bei komplexen Problemlagen.

von dpa

28. August 2019, 11:06 Uhr

Nach Kritik an zu geringer finanzieller Unterstützung der Jugendarbeit durch das Land erklärte die Ministerin: «Nach über 20-jähriger Stagnation der Landeszuschüsse für die Jugendarbeit der Kommunen haben wir im Entwurf des Landesdoppelhaushalts eine Erhöhung der pro Kopf-Beträge um 25 Prozent von 5,11 Euro auf 6,43 Euro vorgenommen.» Dies sei ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit im Land.