Arbeit : Drese: Arbeitsmarkt für Nicht-EU-Ausländer öffnen

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Öffnung des Arbeitsmarktes für Nicht-EU-Ausländer gefordert. Dies sei angesichts des Fachkräftemangels wichtig und überfällig, erklärte Drese am Dienstag in Schwerin. «Ebenso ist es richtig, Menschen, die absehbar nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können, eine Chance zu geben, sich über Ausbildung und Arbeit eine Perspektive aufzubauen.»

von dpa

28. Mai 2019, 16:22 Uhr

Die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Regelungen seien nicht ausreichend und schafften keine Rechtssicherheit für Betroffene und Arbeitgeber. «Wir brauchen vor allem einen echten Spurwechsel für abgelehnte und nur geduldete Asylsuchende, die zum Zeitpunkt eines Stichtags gut integriert sind und einen Arbeitsplatz haben», betonte Drese. Eine nachhaltige Integration dieser Steuerzahler und ihrer Familien lasse sich nicht über Ketten-Duldungen erreichen, sondern nur über einen Aufenthaltstitel.