Gesundheit : Drese: 13 Prozent aller Menschen in MV mit Schwerbehinderung

In Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr bei rund 49 000 Menschen eine Schwerbehinderung neu festgestellt worden. Das waren rund 1300 mehr als 2017. Damit lebten Ende 2018 etwa 216 000 Menschen mit einer Schwerbehinderung, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch in Rostock bei der Präsentation des Jahresberichts des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus). Das entspreche einer Quote an der Gesamtbevölkerung von mehr als 13 Prozent, bundesweit liege der Anteil bei unter zehn Prozent. Über die Gründe, warum Mecklenburg-Vorpommern über diese vergleichsweise hohe Quote verfüge, gebe es keine Untersuchungen.

von dpa

10. Juli 2019, 13:08 Uhr

Gleichzeitig habe Mecklenburg-Vorpommern eine höhere Beschäftigungsquote von Menschen mit Schwerbehinderung als im bundesweiten Vergleich, sagte die Ministerin. Sie liege im Nordosten bei 5,2, im Bund bei 4,6 Prozent. Die Quote liege in ihrem Ministerium bei 14,2 und im Lagus, das für die Betreuung der Behinderten zuständig ist, bei 15,1 Prozent.