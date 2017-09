Soziales : Dreikönigsverein vergibt 10 000-Euro-Sozialpreis

Neubrandenburg (dpa/mv) - Der Neubrandenburger Dreikönigsverein sucht sozial engagierte Menschen, die mit dem ältesten Sozialpreis Mecklenburg-Vorpommerns geehrt werden sollen. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung werde Anfang 2018 zum 25. Mal verliehen, teilte der Vereinsvorsitzende Rainer Prachtl am Mittwoch in Neubrandenburg mit. Der Siemerling-Sozialpreis wird an Menschen, Vereine und Initiativen vergeben, die sich im Ehrenamt sozial und kulturell besonders um Mecklenburg-Vorpommern verdient gemacht haben. Vorschläge könnten bis 15. November beim Kuratorium der Dreikönigs-Stiftung eingereicht werden, hieß es.