Soziales : Dreikönigsverein erhält 55 000 Euro für soziale Projekte

Der Neubrandenburger Dreikönigsverein hat rund 55 000 Euro an Spenden für soziale Projekte erhalten. Mit dem Geld soll unter anderem die ambulante und stationäre Hospizarbeit unterstützt werden, wie der Vereinsvorsitzende und frühere Landtagspräsident Rainer Prachtl am Montag in Neubrandenburg sagte. Man danke dem Spender von fünf Euro ebenso, wie Firmen, die mehr gespendet hätten.

von dpa

06. Januar 2020, 18:54 Uhr

Der Dreikönigsverein ist eine der wichtigsten Sozialinitiativen in Mecklenburg-Vorpommern, organisiert auch Jugendreisen nach Israel, vergibt einen landesweiten Sozialpreis und sammelt traditionell zum 6. Januar Spenden. Höhepunkt des Dreikönigstags ist am Abend ein Benefiztreffen mit knapp 600 Gästen, bei dem diesmal die Vorsitzende der Grundwertekommission beim SPD-Parteivorstand, Gesine Schwan, die Festrede halten soll.