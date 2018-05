Verkehr : Dreijähriger wird von Auto angefahren und schwer verletzt

von dpa

07. Mai 2018, 14:27 Uhr

Ein dreijähriger Junge ist am Montagvormittag in Parchim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei plötzlich mit seinem Roller auf die Straße gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht, schwebte laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Die 66 und 68 Jahre alten Insassen des Autos seien unverletzt geblieben. Der Sachschaden betrage etwa 500 Euro.