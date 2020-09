Tiere : Drei weitere Wolfsrudel in MV nachgewiesen

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich drei weitere Wolfsrudel angesiedelt. Damit stieg die Zahl der Rudel auf landesweit elf, wie das Umweltministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Zudem gebe es aus mehreren Regionen Hinweise, dass dort Wölfe leben könnten. Dies werde intensiv geprüft. Die neuen Rudel wurden demnach in den Regionen Laasch (Landkreis Ludwigslust-Parchim), Billenhagen bei Rostock und Eichhorst bei Neubrandenburg gesichtet. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

von dpa

03. September 2020, 16:33 Uhr