In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag wie am Tag zuvor drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 978, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte.

von dpa

18. August 2020, 16:39 Uhr