Gesundheit : Drei Viertel der über 60-Jährigen in MV gegen Corona geimpft

Knapp drei Viertel der über 60-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern sind gegen das Corona-Virus geimpft worden.

Schwerin | Insgesamt wurden inzwischen gut eine Million Impfungen verabreicht, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Im Juni würden mindestens weitere 550.000 Dosen erwartet. Damit seien die aufgebauten Impfmöglichkeiten in den Impfzentren, mobilen Teams und bei niedergelassenen Ärzten immer noch nicht ausgelastet, so der M...

