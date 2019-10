Unfälle : Drei Verletzte nach Unfall bei Rom

von dpa

07. Oktober 2019, 17:41 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B191 zwischen Rom und Lutheran (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Wagen beim Überholen mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengeprallt. Der Beifahrer des Pkw wurde lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin und der Fahrer des Kleintransporters seien leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht worden. Die B191 war laut Polizei an der Unfallstelle zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.