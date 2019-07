Unfälle : Drei Verletzte nach Unfällen bei «Airbeat One»

Bei zwei Unfällen während des Festivals «Airbeat One» sind drei Menschen verletzt worden. Ein Gast sei am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden, als er von einem Gerüst aus drei Meter Höhe fiel, teilte die Polizei mit. Er war nach ersten Erkenntnissen unberechtigt auf einen Gerüstturm geklettert und dann abgestürzt, hieß es. Er sei wegen schweren Kopfverletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

von dpa

11. Juli 2019, 17:40 Uhr

Bereits am Mittwochnachmittag waren zwei andere Gäste verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einer der beiden 18 und 20 Jahre alten Männer soll mit einer Gaskartusche herumhantiert haben, wobei es eine Stichflamme gegeben habe. Beide hätten Brandverletzungen an den Beinen und am Rücken erlitten und seien ebenfalls in eine Klinik gebracht worden.

Auf dem Festival für elektronische Musik werden noch bis Sonntag täglich bis zu 65 000 Gäste erwartet.