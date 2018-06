Brände : Drei Verletzte bei Zimmerbrand in Rostocker Obdachlosenheim

von dpa

29. Juni 2018, 19:04 Uhr

Bei einem ausgedehnten Zimmerbrand in einem Obdachlosenheim in Rostock-Toitenwinkel sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen mit einer Rauchvergiftung und ein Mensch mit einer Armverletzung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war am Nachmittag aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.