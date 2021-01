Unfälle : Drei Verletzte bei Verkehrsunfall: Ein Säugling darunter

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein Säugling.

Redefin | Aus noch ungeklärter Ursache stießen zwei Autos am Donnerstagvormittag zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des einen Wagens wurde dabei aus seinem Fahrzeug geschleudert und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. In dem ...

