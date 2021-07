Unfälle : Drei Verletzte bei Unfall nahe Wittendörp

Bei einem Verkehrsunfall nahe Wittendörp (Ludwigslust-Parchim) sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Wittendörp | Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, waren zwei Autos am Donnerstag an einer Straßeneinmündung am Ortsteil Luckwitz zusammengestoßen. Beide Wagen wurden durch die Wucht des Zusammenpralls in die Straßengräben geschleudert. Zwei Autofahrerinnen sowie ein Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Ursache sei vermutlich ein Vorf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.