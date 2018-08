Unfälle : Drei Verletzte bei Rohrexplosion

von dpa

24. August 2018, 07:54 Uhr

Bei Bauarbeiten in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben sich drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Um die Dichte zu prüfen, hatten Bauarbeiter am Donnerstag erst Druckluft und dann Wasser in eine Rohrleitung gefüllt, wie die Polizei mitteilte. Im Rohr bildete sich eine Luftblase, die das Rohr plötzlich zum Explodieren brachte. Dabei verletzte sich ein 62-jähriger Bauarbeiter schwer. Ein 21 Jahre alter Kollege und eine 79 Jahre alter Mann wurden leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittele derzeit noch die genaue Unfallursache, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag.