Krankheiten : Drei Tote in bislang schwacher Grippesaison

von dpa

06. März 2019, 11:01 Uhr

Die Grippesaison verläuft nach Einschätzung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) bislang deutlich schwächer als die vorherige. Insgesamt seien seit Oktober 3163 Infektionen gemeldet worden und damit rund 1800 Fälle weniger als zum Vorjahreszeitpunkt, teilte das Lagus am Mittwoch mit. Drei Menschen kamen laut Lagus bisher in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben. Alle gehörten einer Risikogruppe an, hieß es. In der vergangenen Woche seien 523 Neuinfektionen gemeldet worden, etwas weniger als in der Vorwoche. Die meisten Fälle meldete demnach Vorpommern-Greifswald.