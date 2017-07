Unfälle : Drei Teenager nach Unfall auf Rügen verletzt

Drei junge Radfahrerinnen sind bei einem Unfall in Sassnitz auf Rügen (Kreis Vorpommern-Rügen) verletzt worden, eine von ihnen schwer. Eine 15-Jährige stürzte mit ihrem Rad am Freitag auf einer Landstraße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein hinter ihr fahrender Pick-up bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zwei Radfahrerinnen (13 und 16 Jahre) fuhren laut Polizei daraufhin auf das Auto auf und stürzten unter die Ladefläche. Die 13-Jährige wurde schwer verletzt, die beiden anderen leicht. Der Fahrer des Pick-up fuhr laut Polizei von der Unfallstelle weg ohne sich um die Mädchen zu kümmern. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Pressemitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 10:25 Uhr