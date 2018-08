Unfälle : Drei Schwerverletzte bei Unfall auf A20

von dpa

04. August 2018, 11:14 Uhr

Auf der Autobahn 20 sind drei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ihr Wagen am Samstagmorgen in der Nähe von Greifswald in Fahrtrichtung Stettin aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich. Der 52 Jahre alte Fahrer, seine ein Jahr jüngere Beifahrerin und ein 11-jähriges Kind mussten in die Notaufnahme des Universitätsklinikums Greifswald gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 16 000 Euro.