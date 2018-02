Brände : Drei Pferde sterben: Wohl Brandstiftung im Stall

von dpa

11. Februar 2018, 10:05 Uhr

Bei einem vermutlich von Brandstiftern gelegten Feuer in einem Stall in Gnoien (Kreis Rostock) sind drei Pferde getötet worden. Die Stallung sei in der Nacht zum Sonntag in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei mit. Zeugen konnten zwei Pferde noch rechtzeitig aus dem Unterstand retten, für die anderen kam die Hilfe zu spät. Die genaue Brandursache war am Sonntag zwar noch unklar, die Kriminalpolizei geht jedoch von Brandstiftung aus. An dem Einsatz waren 30 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Der entstandene Schaden wird auf rund 7000 Euro beziffert.