Gesellschaft : Drei neue Stiftungen in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

20. März 2018, 17:10 Uhr

Berlin/Schwerin(dpa/mv) - Drei neue Stiftungen sind im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern gegründet worden. Damit stieg die Gesamtzahl auf 165, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Dienstag in Schwerin mitteilte. Zu den «Neuen» gehöre die Bürgerstiftung Neubrandenburg, für die sich 87 Stifter zusammengetan haben. Im Vergleich der Bundesländer liegt der Nordosten den Angaben zufolge an vorletzter Stelle mit zehn Stiftungen je 100 000 Einwohnern. Weniger seien es nur noch in Brandenburg mit neun. Rostock liegt im Vergleich der deutschen Großstädte auf Platz 73. Auf 100 000 Einwohner kommen laut Verband zehn Stiftungen. Bundesweit stieg die Zahl der Stiftungen im vergangenen Jahr um 2,1 Prozent auf 22 274. Auf 100 000 Einwohner kommen 27 Stiftungen.