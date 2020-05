Gesundheit : Drei neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

19. Mai 2020, 18:32 Uhr

Einen Tag, nachdem erstmals seit mehreren Wochen keine neuen Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet wurden, gibt es nun drei weitere Fälle. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag (16.30 Uhr) berichtete, traten in der Hansestadt Rostock zwei Fälle und im Kreis Nordwestmecklenburg ein Fall auf. Damit stieg die Zahl der registrierten Corona-Fälle in ganz Mecklenburg-Vorpommern auf 754. Insgesamt starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus bislang 20 Menschen. In den Laboren wurden bislang insgesamt über 45 400 Tests analysiert.