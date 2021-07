Gesundheit : Drei neue Corona-Infektion in MV und drei weitere Todesfälle

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektion bleibt in Mecklenburg-Vorpommern gering.

Rostock | Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock drei neue Ansteckungen. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreichte einen Wert von 1,2, der damit weiterhin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 4,9 liegt. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land gab die Behörde mit 44.165 an...

