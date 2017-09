Prozesse : Drei Männer wegen Fischsterben ab November vor Gericht

Zwei Jahre nach dem Fischsterben bei Anklam hat das Amtsgericht Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) den ersten Prozess in dem Zusammenhang anberaumt. Vom 2. November an sollen sich drei Tatverdächtige aus dem Bioethanolwerk wegen Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung verantworten, wie ein Sprecher des Amtsgerichtes in Pasewalk sagte. Sie sollen laut Anklage dafür verantwortlich sein, dass Ende August 2015 mehr als 112 000 Liter Ethanol über ein Rohrsystem der Zuckerfabrik in die Peene flossen, was zu einem großen Fischsterben führte.