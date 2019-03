Schiffbau : Drei Jahre nach Werften-Übernahme zieht Eigentümer Bilanz

Drei Jahre nach der Übernahme von Nordic Yards mit den drei Werften in Wismar, Rostock und Stralsund zieht der neue Eigentümer MV Werften am heutigen Freitag Bilanz. Am 2. März 2016 hatte der malaysische Genting-Konzern den Kauf der Werften bekanntgegeben, als Kaufpreis wurden 230,6 Millionen Euro genannt. Es war das erklärte Ziel, in Mecklenburg-Vorpommern Kreuzfahrtschiffe für den boomenden asiatischen Markt zu bauen.

01. März 2019, 06:03 Uhr

Seither sind auf der Werft in Wismar vier Flusskreuzfahrtschiffe fertig gebaut worden. In Stralsund und Rostock werden Schiffe der Endeavor-Class gefertigt, früheren Angaben zufolge die weltweit größten und luxuriösesten Expeditionsschiffe für die Polarregion. Das größte Projekt ist jedoch der Bau der Global Class Schiffe, die zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt gehören. Ihre Fertigung läuft derzeit in Wismar und Warnemünde. Derzeit sind an den drei Standorten rund 2800 Mitarbeiter beschäftigt.

Genting hatte ein riesiges, rund 250 Millionen Euro umfassendes Investitionsprogramm angekündigt. Ende vergangenen Jahres war in dessen Rahmen in einer neu gebauten Halle eine hochmoderne Schweißanlage eingeweiht worden. Parallel dazu laufen die Verhandlungen mit Bund und dem Land über Bürgschaften.