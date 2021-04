Demonstrationen : Drei Festnahmen wegen Flaschenwürfen bei Corona-Demo

Weil sie bei einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen in Parchim mit Flaschen nach Polizisten geworfen haben, sind drei Menschen vorläufig festgenommen worden.

Parchim | Der Polizei zufolge hatten am Samstag zeitweise mehr als 450 Teilnehmer an der Demonstration in der Parchimer Innenstadt teilgenommen. Dabei herrschte zwischenzeitlich eine „aggressive Grundstimmung“, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem warfen Menschen mit Flaschen nach Polizeibeamten. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Drei Menschen wurde...

