Gesundheit : Drei Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen gering, obwohl es jetzt den höchsten Anstieg der landesweit registrierten Fälle seit drei Wochen gegeben hat. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag in Rostock mitteilte, kamen drei weitere Infektionsfälle hinzu. Damit erhöhte sich in Mecklenburg-Vorpommern die Zahl auf nunmehr insgesamt 809 (Stand 15.02 Uhr). Die große Mehrzahl der Patienten allerdings gilt inzwischen als genesen. 20 Menschen waren im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

von dpa

20. Juli 2020, 16:24 Uhr