von dpa

02. Februar 2018, 14:57 Uhr

Drei Autos haben in der Nacht zum Mittwoch in Grevesmühlen in Flammen gestanden. Die Polizei vermutet Brandstiftung an einem der Wagen. Das Feuer habe dann auf die benachbarten Autos übergegriffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Gesamtschaden wird auf 14 000 Euro geschätzt. Die Brandursache sei noch unbekannt.