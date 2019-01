Prozesse : Drei Attacken gegen Asylbewerber: 27-Jähriger vor Gericht

Nach mehreren Angriffen auf andere Asylbewerber muss sich ein 27-jähriger aus Afghanistan stammender Mann vom 10. Januar an vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Ihm wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie das Landgericht am Freitag mitteilte. Er soll im Juli 2017 in Anklam im Streit auf einen Syrer eingestochen haben, den er laut Staatsanwaltschaft töten wollte. Der Geschädigte kam mit Armverletzungen davon.

von dpa

04. Januar 2019, 11:35 Uhr

Danach soll der Afghane im Juli 2018 in Greifswald in einer Asylbewerberunterkunft auf einen Mann aus Sierra Leone eingestochen und im Oktober mit einer abgebrochenen Bierflasche auf Syrer am Stadthafen in Greifswald losgegangen sein. Die Attackierten wurden leicht verletzt. Nach dem letzten Angriff kam der Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Der erste Fall wurde 2018 bereits am Amtsgericht Pasewalk verhandelt, wegen des versuchten Totschlags dann aber an das Landgericht verwiesen.