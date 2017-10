Lebensmittel : «Dr. Oetker»-Werk in Wittenburg begeht 25-jähriges Jubiläum

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Der Produktionsstandort des Nahrungsmittelkonzerns «Dr. Oetker» in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) begeht in diesem Monat sein 25-jähriges Betriebsjubiläum. Im Oktober 1992 seien die ersten Tiefkühlpizzen vom Band des Werks mit damals rund 80 Beschäftigten gelaufen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Heute arbeiten dort nach Unternehmensangaben rund 950 Menschen, die pro Tag 700 000 Pizzen für die ganze Welt herstellen. Neben Marken für den deutschen Markt werde für italienische und kanadische Abnehmer produziert, hieß es. Außer den Produktionslinien umfasse das Werk auch ein Logistik- und ein Entwicklungszentrum, in dem an teigbasierten Produkten des Konzerns geforscht werde.