Prozesse : Doppelmordversuch mit Dönermesser: Urteil wird verkündet

Im Prozess um zwei blutige Messerattacken an einem Döner-Lokal in Neubrandenburg verkündet das Landgericht heute das Urteil. Dem 29-jährigen Angeklagten droht eine lange Freiheitsstrafe. Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft neuneinhalb Jahre Haft für den Asylbewerber aus der Türkei verlangt. Er hatte vor Gericht gestanden, im Mai aus Eifersucht erst einen 31-jährigen türkischen Bekannten und dann seine ehemalige deutsche Freundin attackiert zu haben.

von dpa

15. Oktober 2018, 01:33 Uhr

«Es war nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass damals niemand gestorben ist», erklärte Oberstaatsanwalt Bernd Bethge. Das Messer mit einer fast 20 Zentimeter langen Klinge blieb im Oberkörper der Frau stecken, als der Täter flüchtete. Er wurde kurz nach der Tat gefasst. Beide Opfer überlebten dank sofortiger Notoperationen.

Verteidiger Marjo Hoeveler forderte eine mildere Strafe für den Mandanten, ohne ein konkretes Strafmaß zu nennen. Der 29-Jährige habe die Opfer nicht töten wollen. Die Nebenkläger forderten lebenslänglich sowie zwölfeinhalb Jahre Haft.

Der Angeklagte habe die von der Freundin ausgehende Trennung im Januar 2018 als Demütigung und Kränkung erlebt und nicht verkraftet, erläuterte ein psychiatrischer Gutachter im Gericht. Der Mann lebt seit Ende 2016 in Deutschland, davon fast ein Jahr lang illegal in Zossen bei Berlin und in Neubrandenburg, wie der Oberstaatsanwalt sagte.