Film : dokumentART startet trotz Corona als „Anwesenheitsfestival“

Das internationale Dokumentarfilmfestival dokumentART „films and future“ in Neubrandenburg, das am 23. November startet, ist in diesem Jahr nach eigenen Angaben besonders gefragt bei Filmemachern.

Neubrandenburg | Das internationale Dokumentarfilmfestival dokumentART „films and future“ in Neubrandenburg, das am 23. November startet, ist in diesem Jahr nach eigenen Angaben besonders gefragt bei Filmemachern. „Das könnte mit der Corona-Pandemie zu tun haben, dass die Leute sozusagen ausgehungert nach Kontakten sind“, sagte Festivalleiter Holm-Henning Freier am Mo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.