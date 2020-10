Fußball : Dörner über RB Leipzig: «Nimmt hier niemand so richtig an»

Der 100-malige DDR-Auswahlspieler Hans-Jürgen Dörner hat sich über den Zustand des ostdeutschen Fußballs beklagt. Dass in RB Leipzig ein Club aus dem Osten in der Champions League spielt, hat für den 69-Jährigen dabei keine Bedeutung. «RB ist kein echter Ost-Club. Den Verein nimmt hier niemand so richtig an, außer natürlich den Leipzigern», sagte Dörner im Interview der Internetportale «Spox» und «Goal».

von dpa

03. Oktober 2020, 12:13 Uhr