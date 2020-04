Agrar : Doch keine freiwilligen Spargel-Helfer benötigt

Freiwillige Helfer werden auf den Spargelfeldern in Mecklenburg-Vorpommern wohl doch nicht gebraucht. Die Anbauer hoffen darauf, dass die Behörden genügend aus ländische Erntehelfer einreisen lassen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die Bäuerin Yvonne von Laer, die in Tieplitz bei Güstrow (Landkreis Rostock) großflächig Spargel anbaut, wartet nach eigenen Angaben auf die Anreise von Saisonarbeitern aus Rumänien, um in den kommenden Wochen die Spargelernte zu starten.

von dpa

09. April 2020, 09:12 Uhr

Auf dem Hof Denissen in Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind vor den Reisebeschränkungen rund 30 Saisonarbeiter aus Rumänien und Polen eingetroffen. Weitere Arbeitskräfte wechselten aus anderen Bereichen des Unternehmens auf die Felder gewechselt. So komme der Hof zum Beginn der Spargelernte zurecht, sagte eine Mitarbeiterin.

Madeleine Buchholz vom Spargel- und Kartoffelhof Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) rechnet damit, dass die bisherigen Saisonkräfte aus Polen kommen. Die Landwirtin Ruth Sandmann-Böckmann in Nantrow bei Wismar (Nordwestmecklenburg) will zwar auf zehn Helfer aus der Bevölkerung zurückgreifen. Ihr Hof SaBö hoffe aber, dass zumindest einige der bisherigen Saisonkräfte aus Bulgarien noch kommen.