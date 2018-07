Freizeit : DLRG: Heißer Sommer sorgt für mehr Badetote

Die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) will heute im Badeort Scharbeutz im Kreis Ostholstein ihre Halbzeitbilanz der Sommersaison 2018 vorlegen. Die Zahl der Einsätze dürfte wegen des Wetters in diesem Jahr deutlich höher ausfallen als 2017. So gab es in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der Wasserschutzpolizei bis zum 24. Juli bereits mehr Badetote als in der gesamten Saison 2017.

von dpa

27. Juli 2018, 14:22 Uhr

Wegen der steigenden Zahl von Badetoten bei dem heißen Sommerwetter hat die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) bessere Bedingungen für den Schwimmunterricht gefordert. Wichtig seien eine gute Infrastruktur mit Hallen- und Freibädern und ausreichend Zeiten für Schwimmkurse, sagte Nico Reiners vom DLRG-Landesverband Niedersachsen. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind nach der am Freitag veröffentlichten Halbzeitbilanz der Wasserretter 36 Menschen in Niedersachsen ertrunken. Zudem sind in der noch nicht erfassten letzten Juliwoche fünf weitere Menschen gestorben. Im Vorjahr wurden bis Ende Juli 34 tödliche Badeunfälle registriert.