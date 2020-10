Das internationale Dixieland Festival Dresden trauert um seinen Mitbegründer und langjährigen Moderator Karlheinz Drechsel. Am Montagabend habe das Festival die Nachricht vom Tod des beliebten Jazzkritikers erreicht, teilte Sprecher Hendrik Meyer am Dienstag mit. Der gebürtige Dresdner Drechsel wäre am 14. November 90 Jahre alt geworden.

von dpa

06. Oktober 2020, 10:12 Uhr