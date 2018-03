Verwaltung : Digitalisierungsbeirat soll Strategie für MV erarbeiten

von dpa

05. März 2018, 15:54 Uhr

Ein Digitalisierungsbeirat soll Ideen für eine umfassende Strategie in dem Bereich für Mecklenburg-Vorpommern liefern. Rund 50 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung kamen am Montag in Schwerin zur Gründung zusammen, wie das zuständige Energieministerium mitteilte. Die zunehmende Digitalisierung in allen Lebensbereichen erfordere für ihr Gelingen ein koordiniertes Arbeiten in Wirtschaft und Verwaltung, sagte Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD). Der Beirat solle Ideengeber für die Entwicklung einer umfassenden Strategie sein. Erste Eckpunkte der Strategie sollen demnach bis zum Herbst erarbeitet werden.