Bildung : Digitalisierung von Schulen: Ministerium zur Kritik von CDU

Das Bildungsministerium hat Kritik des Landesvorsitzenden der CDU, wonach die Regierung die Digitalisierung von Schulen behindere, als falsch dargestellt.

Schwerin | „Die Fakten sind anders“, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Die laut Sack nicht umgesetzte Vereinfachung von Anträgen für Geld vom Bund gebe es auch in Mecklenburg-Vorpommern bereits. Mitte Dezember habe man in einem Schreiben die Schulträger darüb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.