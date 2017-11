Landtag : Digitalisierung soll lange Wege in Verwaltung ersparen

Mecklenburg-Vorpommern will bei der Digitalisierung der Verwaltung die Handbremse lösen und Bürgern den Zugang zu Behördendienstleistungen über das Internet erleichtern. Wie Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag im Landtag in Schwerin mitteilte, soll dafür jeder Erwachsene im Land ein individuelles Nutzerkonto erhalten. Mit diesem könnten dann über ein bundesweites Behördenportal Verwaltungsdienstleistungen aller Ebenen - vom Bund, über Land bis zu Kreis und Kommune - genutzt werden.