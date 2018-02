Energie : Digitalisierung erstmals Thema beim Schweriner Energieforum

von dpa

20. Februar 2018, 11:03 Uhr

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern befürchtet Wettbewerbsnachteile durch den bislang schleppenden Ausbau des schnellen Internets. Hohe Datenübertragungsraten durch Glasfaserkabel seien für immer mehr Firmen von existenzieller Bedeutung, hieß es am Dienstag zum Auftakt des 7. Energieforums in Schwerin. Bei dem von Industrie- und Handelskammer, Stadtwerken und Akademie Schwerin sowie dem Stromversorger WEMAG AG veranstalteten Treffen steht erstmals das Thema Digitalisierung mit im Mittelpunkt. Obwohl Mecklenburg-Vorpommern für den Breitband-Ausbau viel Geld vom Bund bekommt und auch selbst Millionen bereitstellt, kommen die Arbeiten nur langsam in Schwung. In den Landkreisen laufen vielfach die Ausschreibungen zu den Millionenvorhaben. Aufgrund der insgesamt gut laufenden Baukonjunktur lassen sich oft nur schwer Firmen finden.