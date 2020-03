Wirtschaftspolitik : «Digitales Innovationszentrum» in Neubrandenburg startet

Der Ausbau der Gründer- und Kreativszene in Mecklenburg-Vorpommern nimmt langsam Fahrt auf: Heute geht in Neubrandenburg ein «Digitales Innovationszentrum» in Betrieb. In seinen Räumen sollen sich Gründer mit digitalen Geschäftsideen ansiedeln. Sie sollen mit bestehenden Firmen in Kontakt kommen und Ideen austauschen, aus denen Geschäftsmodelle entwickelt werden können. In dem Innovationszentrum, das die Stadt mit der Hochschule Neubrandenburg und mit Unterstützung des Landes betreibt, sind zwei Mitarbeiter tätig.

von dpa

06. März 2020, 00:01 Uhr

Sie sollen dafür sorgen, dass Start-ups optimale Arbeitsbedingungen vorfinden und auch mit der Wissenschaft in Kontakt kommen. Zur Eröffnung werden Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Energieminister Christian Pegel (SPD) erwartet. Landesweit sind sechs solcher Zentren geplant, außer in Neubrandenburg auch an den Hochschulstandorten Rostock, Greifswald, Stralsund, Wismar und Schwerin.